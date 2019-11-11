شكرا لقرائتكم محمود متولي يستعد للأشعة بجلسات علاج طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفذ محمود متولي لاعب النادي الأهلي جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، حيث اكتفى الجهاز الطبي بجلسات علاج طبيعي، في برنامج علاج متولي، على أن يجرى أشعة خلال الأيام المقبلة يتحدد علي ضوء نتيجتها موعد بداية المرحلة الثانية لتأهيل اللاعب من خلال تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم وملعب التتش .

واستجاب الجهاز الطبي للخبير الألماني الذي اطلع على أشعة متولي في معسكر الإمارات ونصح بضرورة منح اللاعب وقتا أكبر، من أجل التعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.