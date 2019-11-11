شكرا لقرائتكم محمود متولي يستعد للأشعة بجلسات علاج طبيعي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واستجاب الجهاز الطبي للخبير الألماني الذي اطلع على أشعة متولي في معسكر الإمارات ونصح بضرورة منح اللاعب وقتا أكبر، من أجل التعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
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