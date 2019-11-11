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فايلر يجتمع مع معاونيه للاتفاق على تفاصيل برنامج إعداد المرحلة الثانية...

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جدة - عمرو شويل يجتمع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأثنين، مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران، للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية التي تنطلق اليوم وتستمر إلى ما بعد انتهاء فترة توقف الدوري.

 

ويخوض الأهلي مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، على أن يتحدد اليوم موعد التجارب الودية طبقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني، وفقاً لما أعلنه مدير الكرة سيد عبدالحفيظ . 

 

وكان فايلر قام بتقسيم مرحلة الإعداد خلال فترة التوقف إلى مرحلتين، الأولى خاض خلالها الفريق معسكر إعداد في الإمارات، فيما تنطلق اليوم المرحلة الثانية وفقا لأجندة الجهاز الفني.

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