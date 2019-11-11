شكرا لقرائتكم محمد النني يحسم قراره بمغادرة تركيا والعودة إلى إنجلترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح محمد النني في تصريحات لصحيفة "Gazete Vatan" التركية، قائلا: "سأحسم موقفي من الاستمرار مع بشكتاش من عدمه بنهاية الموسم الحالي، تركيزي منصب حالياً على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، ولننتظر ماذا سيحدث في المستقبل".
بينما أكد نادى بشكتاش، عبر موقعه الرسمى، أن الإدارة التركية توصلت لاتفاق مع مسئولى نادى أرسنال الإنجليزى، يقضى بإنتقال محمد الننى للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء .
وكشفت تقارير صحفية تركية فى وقت سابق أن محمد الننى يدرس قطع إعارته لصفوف بشكتاش التركى والعودة من جديد لنادى أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم الأستقرار الفني والإداري للفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد النني يحسم قراره بمغادرة تركيا والعودة إلى إنجلترا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.