شكرا لقرائتكم محمد النني يحسم قراره بمغادرة تركيا والعودة إلى إنجلترا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد النني لاعب وسط منتخب مصر حقيقة رغبته في الرحيل عن صفوف بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة والعودة لنادي أرسنال الانجليزي، بعدما تعاقد بشكتاش التركى مع محمد الننى قادماً من أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأوضح محمد النني في تصريحات لصحيفة "Gazete Vatan" التركية، قائلا: "سأحسم موقفي من الاستمرار مع بشكتاش من عدمه بنهاية الموسم الحالي، تركيزي منصب حالياً على قيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، ولننتظر ماذا سيحدث في المستقبل".

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بينما أكد نادى بشكتاش، عبر موقعه الرسمى، أن الإدارة التركية توصلت لاتفاق مع مسئولى نادى أرسنال الإنجليزى، يقضى بإنتقال محمد الننى للفريق لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء .

وكشفت تقارير صحفية تركية فى وقت سابق أن محمد الننى يدرس قطع إعارته لصفوف بشكتاش التركى والعودة من جديد لنادى أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل عدم الأستقرار الفني والإداري للفريق.