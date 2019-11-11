شكرا لقرائتكم لوزيرين السويسري يكشف سر إقالة فايلر الغريبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال ريمو ماير في تصريحات لصحيفة "Zentralplus" السويسرية، "الإدارة قررت إقالة فايلر من تدريب الفريق في ظل عدم الانسانية التي كان يتعامل بها مع اللاعبين".
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