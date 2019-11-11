شكرا لقرائتكم لوزيرين السويسري يكشف سر إقالة فايلر الغريبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ريمو ماير المدير الرياضي لنادي لوزيرين السويسري عن الاسباب التي دعت إدارة النادي لإقالة رينيه فايلر المدير الفني الحالي للنادي الاهلي من تدريب الفريق الموسم الماضي.

وقال ريمو ماير في تصريحات لصحيفة "Zentralplus" السويسرية، "الإدارة قررت إقالة فايلر من تدريب الفريق في ظل عدم الانسانية التي كان يتعامل بها مع اللاعبين".

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وتولى رينيه فايلر تدريب لوزيرين السويسري لفترة قصيرة خلال الموسم الماضي، قبل أن تتم إقالته من منصبه بسبب انتقاده لأداء لاعبيه في وسائل الاعلام بجانب خلافات أخرى مع إدارة النادي.

رينيه فايلر صاحب "45 عاماً" لديه تجارب ناجحة في الدوريات الأوروبية، أبرزها مع فريق أندرلخت البلجيكي الذي فاز معه بالدوري والسوبر.

وأعلن النادي الاهلي تعاقده رسمياً مع فايلر في أغسطس الماضي لتولي تدريب الفريق خلفاً لمارتن لاسارتي الذي تمت إقالته من منصبه عقب الهزيمة أمام بيراميدز والخروج من دور الـ 16 في بطولة كأس مصر.