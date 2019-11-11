شكرا لقرائتكم كلام فاضي ومرفوض تماماً .. محمد رضوان يعلق على تصريحات مصطفى يونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب على التصريحات المثيرة للجدل لـ مصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، والذي تحدث عن وجود واسطة في عملية اختيار الناشئين بجميع الأندية المصرية.

وقال رضوان في تصريحات خاصة: كلام فاضي ومرفوض تماماً، المقاولون نادي كبير لا تحدث داخله مثل هذه الأشياء، صعدنا محمد صلاح نجم ليفروبول الانجليزي ومحمد النني ولدينا قطاع ناشئين ينافس الأهلي والزمالك ومن أفضل القطاعات في مصر.

وكان مصطفى يونس قد أثار الجدل فى الوسط الرياضى بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.