شكرا لقرائتكم كلام فاضي ومرفوض تماماً .. محمد رضوان يعلق على تصريحات مصطفى يونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال رضوان في تصريحات خاصة: كلام فاضي ومرفوض تماماً، المقاولون نادي كبير لا تحدث داخله مثل هذه الأشياء، صعدنا محمد صلاح نجم ليفروبول الانجليزي ومحمد النني ولدينا قطاع ناشئين ينافس الأهلي والزمالك ومن أفضل القطاعات في مصر.
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