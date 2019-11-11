شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون ردا على مصطفى يونس : كلام فاضى.. إحنا طلعنا صلاح والنني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب على التصريحات المثيرة للجدل لمصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، والذى تحدث عن وجود واسطة فى عملية اختيار الناشئين بجميع الأندية المصرية.

وقال رضوان، فى تصريحات خاصة، كلام فاضى ومرفوض تماماً، المقاولون نادٍ كبير لا تحدث داخله مثل هذه الأشياء، صعدنا محمد صلاح نجم ليفروبول الإنجليزى ومحمد الننى، ولدينا قطاع ناشئين ينافس الأهلي والزمالك ومن أفضل القطاعات فى مصر.

مصطفى يونس أثار الجدل فى الوسط الرياضى مؤخراً بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقى الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.