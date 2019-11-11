شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار وزن للاعبى الأهلي بعد العودة من الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع لاعبو الأهلي لاختبار وزن على هامش مران الفريق عصر اليوم، الاثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام، للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتى تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدورى العام ومواجهة النجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الجارى باستاد رادس فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحذر الجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر اللاعبين من زيادة الوزن متوعداً المخالفين بفرض عقوبات مالية كبيرة، ويتجمع لاعبو الفريق فى الثالثة عصرا على أن ينطلق المران فى الرابعة، وفقا للموعد الذى حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.