سوبر كورة.. صدمة جديدة للزمالك فى تصنيف أندية العالم.. والأهلي الزعيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وواصل الأهلي تفوقه على العديد من الأندية الأوروبية، مثل مانشستر يونايتد الإنجليزى وروما الإيطالى، وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الألمانيين، وليون الفرنسى.

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