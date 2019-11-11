شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة رداً على تصريحات مصطفى يونس: "عيب ماعندناش الكلام ده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد المنشاوي مدير قطاع الناشئين بنادى مصر المقاصة على التصريحات المثيرة للجدل لمصطفى يونس لاعب الأهلي السابق، بشأن معايير اختيار الناشئين فى مصر.

وقال المنشاوى، فى تصريحات خاصة، "عيب ماعندناش الكلام ده، كرة القدم مافيهاش واسطة، ولا نختار إلا من يستحق اللعب فى الفريق، والدليل أن لدينا 4 فرق تنافس فى قطاعات الناشئين بمختلف بطولات الجمهورية".

وكان مصطفى يونس قد أثار الجدل فى الوسط الرياضى بتصريحاته الأخيرة فى مقطع فيديو كشف خلاله وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي الأندية الكبرى فى مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيئ لمسئولى الأندية.