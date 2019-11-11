شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال ينصح المنتخب الأولمبى بتغيير طريقة اللعب أمام سرعات غانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نصح أحمد بلال، نجم الأهلى السابق المنتخب الاولمبى ، بضرورة تغيير طريقة اللعب أمام غانا فى المباراة التى ستجمعهما مساء الليلة فى ثانى مواجهات بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وقال بلال، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن منتخب مصر يجب أن يخوض المباراة بأداء سريع لغلق مساحات المنتخب الغانى الذى يمتلك سرعات أقوى من المنتخب المالى.

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وأضاف بلال أن المنتخب الغانى يمتلك شراسة وسرعة هجومية قوية، ناصحا اللاعبين باستغلال فرصة الفوز لتحقيق حلم الجيل بالتأهل إلى الأولمبياد باللعب بروح قتالية عالية مع عدم افتقاد التركيز من أول دقيقة إلى آخر المباراة.

وفاز منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد فى افتتاح البطولة .

ومن المنتظر أن يعتمد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالى الأولى باستثناء ناصر ماهر الذى تم استبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف وحاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع، ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدى فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتى: محمد صبحى فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقى وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحى و عمار حمدى و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى، و مصطفى محمد مهاجم صريح .