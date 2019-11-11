سوبر كورة.. خبراء يتحدثون عن القوة الضاربة للمنتخب الأولمبى بأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعول الجماهير المصرية أمال كبيرة على الثلاثى رمضان صبحى و مصطفى محمد و صلاح محسن للعبور بالمنتخب الاولمبى إلى بر الامان فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وتشهد بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة، تألق أكثر من لاعب فى صفوف المنتخب، ممن ساهموا فى تحقيق الفوز فى أول مباراة أمام منتخب مالى، والتى انتهت بفوز مصر بهدف سجله مصطفى محمد.

و تحدث خبراء الكرة المصرية عن الثلاثى الذى يمثل القوة الضاربة للفراعنة .

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