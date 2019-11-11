شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك رداً على مصطفى يونس: الأهلى كبير.. وربنا يهديه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلى على التصريحات المثيرة لمصطفى يونس لاعب القلعة الحمراء الحمراء الأسبق، بشأن معايير اختيار ناشئى الفريق الأحمر.

وقال فتحي مبروك في تصريحات خاصة: "ما بنردش على حد، الأهلي كبير، وإحنا كبار وربنا يهديه".

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وأضاف رئيس قطاع الناشئين بالأهلي، "لا نختار اللاعبين إلا لأسباب فنية فقط، هذه مبادئ الأهلي ولن تتغير على مدار تاريخه".

كان مصطفى يونس قد أثار الوسط الرياضي بتصريحاته الأخيرة في مقطع فيديو مؤكداً على وجود مجاملات فجة داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وباقي الأندية الكبرى في مصر، حيث أعرب عن غضبه من هذه المجاملات بشكل يسيىء لمسئولي النادي .