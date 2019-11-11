شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات علاج طبيعى فى برنامج علاج محمود متولى بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة السوبر المصرى أمام الزمالك.

واكتفى الجهاز الطبي بجلسات علاج طبيعي فى برنامج علاج متولي، على أن يجرى أشعة خلال الأيام المقبلة يتحدد علي ضوء نتيجتها موعد بداية المرحلة الثانية لتأهيل اللاعب من خلال تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم وملعب التتش.

واستجاب الجهاز الطبي للخبير الألماني الذى اطلع على أشعة متولى فى معسكر الإمارات، ونصح بضرورة منح اللاعب وقتا أكبر من أجل التعافى من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.