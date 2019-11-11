شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ورقات رابحة يراهن عليها شوقى غريب أمام غانا لحسم التأهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساءً، حيث يخوض منتخب مصر الاولمبى اختباره الثانى بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة.

ويطمح الفراعنة الصغار فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة، وتحديدًا دور الأربعة، فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .

الجهاز الفنى للفراعنة الصغار يراهن على 4 ورقات رابحة فى تشكيل اليوم أمام غانا وهم:

رمضان صبحى

كابيتانو المنتخب الأولمبى والذى عاد إلى التألق مؤخراً مع القلعة الحمراء تحت قيادة رينيه فايلر، وتعلق عليه الجماهير المصرية الكثير من الآمال فى جمع زملائه وإعطاء النصائح داخل الملعب بصفته الأكبر والأمهر.

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مصطفى محمد

مهاجم نادى الزمالك الواعد، والذى يرشحه الكثيرون لخلافة الجيل الذهبى فى هجوم الفراعنة عماد متعب عمرو زكي، بعدما عان الفراعنة طويلاً فى هذا المركز، وكان مصطفى محمد سبب الفرحة الأولى وهدف الفوز والذى سجله المهاجم الشاب فى شباك مالى ليحصد المنتخب أول ثلاث نقاط بالبطولة.

صلاح محسن

صاحب الخبرات المتعددة والمهارة، يتميز مهاجم الأهلي بالقدرة على التسديد من خارج منطقة الجزاء بشكل مميز، وهو ما سيعتمد عليه شوقى غريب اليوم فى مواجهات الدفاعات الغانية الصلبة.

عمار حمدى

ناشئ الأهلي الواعد والذى ضمن مشاركته أساسياً بعد الإصابة التى أبعدت ناصر ماهر عن استكمال البطولة مع المنتخب، ويطمح حمدى في إثبات جدارته بالمشاركة مع الفراعنة، وهو ما سيعمل غريب على توظيفه لخدمة أهداف الفراعنة.