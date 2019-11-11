"نادم على التوقيع للأهلي".. إسلام جابر يرحب بالانتقال للزمالك "لو طلبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - رمضان حسن

أكد إسلام جابر، مدافع الأهلي السابق، المنضم لصفوف نادي الرجاء المطروحي في الصيف الماضي، ندمه على التوقيع للقلعة الحمراء.

وانضم إسلام جابر للأهلي، يناير الماضي، قادما من صفوف الألومنيوم لمدة ٤ سنوات ونصف، قبل أن تتم إعارته لفريق الجونة لمدة ٦ أشهر.

الأهلي قرر بعد ذلك الاستغناء عن إسلام جابر "مجانا" ليضطر اللاعب للانتقال لصفوف نادي الرجاء، لعدم وجود وقت كافٍ أمامه للمفاضلة بين العروض التي وصلته حينذاك.

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وقال إسلام جابر، في تصريحات "الخليج 365": "ندمت على التوقيع للأهلي، ولو عاد بيَ الزمن، فلن اتخذ تلك الخطوة، فخلال وجودي في الألومنيوم قدم نادي سموحة عرضا رسميًا لشرائي ونفس الأمر للإسماعيلي، لكن اخترت الأهلي في النهاية لأنه حلم أي لاعب".

وأضاف "تعرضت لظلم شديد من جانب مسؤولو القلعة الحمراء، رحبت بإعارتي للجونة، يناير الماضي، ومع انتهاء مدة الإعارة طلبت من الأهلي حسم مصيري قبل بداية الموسم الحالي".

وواصل: "لكن تأخر مسؤولي الأهلي في الرد عليً بسبب انشغالهم بإتمام بعض الصفقات تسبًب في تعطيل انتقالي لأندية الدوري الممتاز التي كانت ترغب في التعاقد معي مثل المقاولون والإنتاج الحربي لاضطر في النهاية لقبول عرض الرجاء".

واختتم: "انا أهلاوي جدا وعائلتي نفس الأمر، لكن لو طلب الزمالك ضمي في المستقبل، فلن أرفض، لأننا نعيش عصر الاحتراف وما يهمني أن يقدًر الناس إمكاناتي".