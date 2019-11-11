أهمها المقابل المادي.. 3 أسباب لتفاوض الزمالك مع لاعب المنتخب السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

دخل الزمالك في مفاوضات جادة لضم علي غزال لاعب وسط المنتخب المصري وفيرنسي البرتغالي السابق، لضمه لصوف الفريق.

وأكد كريستيان وكيل أعمال علي غزال، في تصريحات لمصراوي، أن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك جلس معه ومع اللاعب لبحث مسألة انضمامه للفريق الأبيض.

ولعب غزال في ناشئي دجلة قبل الانتقال إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي، ثم جويزهو زيتشينج، ومنه إلى فانكوفر الكندي، قبل أن تكون خطوة فيرنسي البرتغالي الأخيرة.

ولعلي غزال 11 مباراة دولية مع المنتخب الوطني، تحت قيادة شوقي غريب، وخافير أجيري، فيما لم ينضم للمنتخب الوطني طوال فترة تولي هيكتور كوبر المنتخب.

ودخل الزمالك في مفاوضات لضم غزال لـ3 أسباب:

المقابل المالي

علي غزال لا يلعب في أي نادي، منذ رحيله عن فيرينسي البرتغالي الصيف الماضي، وبالتالي ضمه لن يكلف خزينة الزمالك أي مقابل مالي.

وكان الزمالك دخل في مفاوضات مع محمد عبدالعاطي لاعب وسط دجلة، ولكن الأخير طلب 50 مليون جنيه للتنازل عن خدمات اللاعب.

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ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت لتأخر دفع المستحقات للاعبين، بسبب مستحقات النادي لدى الشركة الراعية، وكذلك أعلن تركي آل الشيخ عدم دعمه لأي نادي سوى الأهلي بعد إنهاء الخلاف مع مجلس إدارة النادي الأهلي، ليفقد الزمالك جزء مهم من دعم صفقاته.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد أعلن أنه لا يوجد داعم للفريق، وأن النادي يدفع راتب فرجاني ساسي الكبير، وكذلك مستحقات جروس قبل رحيله.

تعويض نقص الصفوف

تعرض نادي الزمالك لأزمة بعد إصابة محمود عبدالعزيز بقطع في الرباط الصليبي ليغيب حتى نهاية الموسم.

كذلك تعرض محمد حسن لإصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات، ليتبقى طارق حامد وفرجاني ساسي دون بديل، ليلجأ ميتشو المدير الفني للزمالك للاعتماد على أحمد سيد زيزو، ويوسف أوباما في مركز الوسط في حالة غياب أحد اللاعبين حامد وساسي.

ويُعد علي غزال أحد الحلول الممكنة لتعويض النقص العددي في وسط ملعب الفريق.

المرونة

علي غزال يمكنه اللعب في أكثر من مركز، حيث سبق وأن لعب في مركز قلب الدفاع بصفوف المنتخب الوطني تحت قيادة شوقي غريب 2014.

كما يُعد خيارا أمثل في ظل تبقي مقعد وحيد للزمالك في قائمته للموسم الحالي.