الأهلي يبدأ المرحلة الثانية من الإعداد.. ويحدد موعد انتظام أجايي وأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه عصر اليوم الاثنين، بعد فترة الراحة التي حصل عليها عقب ختام معسكر الإمارات.

ويقود التدريبات، المدرب السويسري رينيه فايلر، بعد عودته من إجازة قصيرة في بلاده، ليبدأ المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وكانت المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي وضعها فايلر وجهازه المعاون قد اشتملت على معسكر تدريبي في الإمارات خاض خلاله الفريق تدريبات بدنية وفنية، فيما تم تأجيل اللقاءات الودية للمرحلة الثانية.

ويعقد فايلر، جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق.

ودية أو اثنين للأهلي

ووفقا لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ، يخوض الفريق مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، على أن يتحدد اليوم موعد التجارب الودية طبقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني.

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ومن المقرر أن يجتمع لاعبو الفريق في الثالثة عصرًا على أن ينطلق المران في الرابعة، ومن المنتظر أن يعقد فايلر اجتماعا باللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الأمور الفنية في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي قد تتضمن خوض تجارب ودية.

موعد عودة أجايي وأزارو

وفي سياق متصل، ينتظم الثنائي جونيور أجايي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول في مران الفريق خلال 48 ساعة بعد عودتهما من بلادهما وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

وكان أجايي قد توجه إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به، فيما سافر أزاروا للمغرب بالتنسيق مع الجهاز الفني، الذي اتفق مع الثنائي على الانتظام في مران الفريق خلال 48 ساعة.

موقف المصابين

على الجانب الآخر، يواصل محمود متولي لاعب الفريق تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

واكتفى الجهاز الطبي بجلسات علاج طبيعي، في برنامج علاج متولي، على أن يجرى أشعة خلال الأيام المقبلة يتحدد علي ضوء نتيجتها موعد بداية المرحلة الثانية لتأهيل اللاعب من خلال تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم وملعب التتش.

كما يخضع أحمد الشيخ وحسين السيد، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب التتش؛ للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بحالتهما وفرص مشاركتهما في المران وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.