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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
استعان رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي، بهاتف محمول لمشاهدة هدف محمد صلاح نجم ليفربول في مرمى السيتزن.
وحقق الريدز فوزًا كبيرًا بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد بالأسبوع الثاني عشر من الدوري الإنجليزي.
وأحرز صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 13 من بداية المباراة، في لقطة شهدت تشكيكا في صحة الهدف لسقوط "مو" في مصيدة التسلل.
وأعاد محرز اللقطة مع مدرب الفريق مايكل أرتيتا للتأكد من صحة الهدف.
وتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، فيما بقى مانشستر سيتي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد لقطة صلاح.. محرز يستعين بـ"موبايل" للتأكد من صحة الهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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