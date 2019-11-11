الغندور يكشف آخر تطورات تطبيق الـ"فار" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

أكد جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم يسابقون الزمن من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مصر هذا الموسم.

وأكدت بودين بروكهيس، مدير إدارة الاتصالات لدى المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب"، لمصراوي في وقت سابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم أبدى بالفعل رغبته في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنه لم يحصل بعد على تصريح باستخدامه.

يضم (إيفاب) خمسة أعضاء هم الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع الاتحاد الإنجليزي والأسكلندي، والويلزي والأيرلندي، ومهمته هي سن قوانين كرة القدم، وهو المشرف الوحيد على تنظيم عملية تطبيق حكم الفيديو المساعد.

وقال الغندور في تصريحات عبر راديو "أون سبورت" برنامج "مع شوبير" "نسابق الزمالك من أجل تطبيق الفار هذا الموسم، الموضوع ليس بسيطا أو سهلا كما يتصوره البعض".

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وواصل: "نحن نتواصل مع أكثر من جهة سواء مع الاتحاد الدولي للعبة واللجنة المسؤولة عن هذا الأمر، والشركات المعتمدة التي تطبق التقنية في العالم، بجانب أن لدينا قوانين ونظام خاص يخص التعاقد مع أي شركة".

واستمر: "يجب أن يكون هناك أكثر من عرض ونشكل لجان لكي يتم اختيار العرض المناسب، لكن بدأنا في مشورع تطبيق التقنية بالفعل، لكن الأمر ليس مجرد تلفاز داخل الملعب يستعين به الحكم".

وواصل: "هناك دورات تدريبية يجب أن يخضع لها الحكام، ليس هم فقط، هناك إدارات عديدة مرتبطة بهذا الأمر، الموافقات لن يكون بها مشاكل، فالاتحاد الدولي للعبة يريد انتشار التقنية وتطبيقها في كل المسابقات".

وصرح: "هناك بطولات عديدة في الوقت الحالي وبالتالي الأمر ليس سهلا للتواصل مع فيفا والشركات المعتمدة، لكن نحن في الطريق إن شاء الله، الأول يجب أن يكون لدينا أرضية ممهدة لتطبيق التقنية".

واستكمل: "لدينا حكم واحد فقط وهو جهاد جريشة الذي يمكنه التعامل مع الفار، يجب أن يكون هناك دورات للحكام للحصول على الرخصة للتعامل مع التقنية، أيضا أريد أن تخضع الأجهزة الفنية للأندية لتدريبات لكي يستعدوا للتعامل مع التقنية".