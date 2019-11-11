حسين السيد والشيخ يخضعان لفحص طبي قبل مران الأهلي

يخضع الثنائي أحمد الشيخ وحسين السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق اليوم على ملعب التتش؛ للتعرف على آخر المستجدات الخاصة بحالتهما وفرص مشاركتهما في المران وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.

وتحسنت حالة الشيخ والسيد بصورة كبيرة قبل عودة الفريق من الإمارات، ويتحدد اليوم موعد انتظامهما في المران، بعد شكوى الثنائي من آلام في القدم.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق و استمرت لمدة أربعة أيام، حيث يستعد الأهلي لمرحلة ما بعد التوقف

والتي يخوض خلالها الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف

والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتجمع لاعبو الفريق في الثالثة عصرا على أن ينطلق المران في الرابعة وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر. ومن المنتظر أن يعقد فايلر اجتماعا باللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الأمور الفنية في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي قد تتضمن خوض تجارب ودية.