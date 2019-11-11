فايلر يجتمع بعاونيه قبل بدء فترة إعداد لاعبي الأهلي

يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة اليوم مع جهازه المعاون قبل انطلاق المران؛ للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج الإعداد الذي يخوضه الفريق خلال المرحلة الثانية التي تنطلق اليوم وتستمر إلى ما بعد انتهاء فترة توقف الدوري.

ووفقا لمدير الكرة سيد عبدالحفيظ، يخوض الفريق مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، على أن يتحدد

اليوم موعد التجارب الودية طبقا للبرنامج التدريبي الذي أعده المدير الفني.

وكان «فايلر» قد قام بتقسيم مرحلة الإعداد خلال فترة التوقف إلى مرحلتين.. الأولى خاض خلالها الفريق معسكر إعداد في الإمارات، فيما تنطلق اليوم المرحلة الثانية وفقا لأجندة الجهاز الفني.

يقود السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران

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الفريق مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها للاعبين واستمرت لمدة أربعة أيام عقب ختام معسكر الإمارات.

واستغل فايلر فترة الراحة لقضاء إجازة قصيرة في بلاده، وعاد ليقود مران اليوم الذي يقام عصرا على ملعب التتش في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف الدوري.

وكانت المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي وضعها «فايلر» وجهازه المعاون قد اشتملت على معسكر تدريبي في الإمارات خاض خلاله الفريق تدريبات بدنية وفنية، فيما تم تأجيل اللقاءات الودية للمرحلة الثانية.