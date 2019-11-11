تنطلق غدا فعاليات المهرجان الرياضى لتلميذات المدارس تحت شعار "فتاة المستقبل والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثله في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للتعليم العام والازهرى" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بمحافظة المنوفيةبنادى ميت خاقان بشبين الكوم.

يشارك في المهرجان 300 فتاة من تلاميذ المرحلة الإعدادية، حيث يتضمن المهرجان مسابقات رياضية وترويحية .

يأتي هذا المهرجان ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الفتاة المصرية داخل المجتمع المصرى من خلال ممارسة الأنشطة والالعاب الرياضية، والعمل على جعل ممارسة الأنشطة الرياضية كأسلوب حياة للفتيات. مع وزارة التربية والتعليم والاتحاد المصرى للرياضة المدرسية بمحافظة المنوفيةبنادى ميت خاقان بشبين الكوم.يشارك في المهرجان 300 فتاة من تلاميذ المرحلة الإعدادية، حيث يتضمن المهرجان مسابقات رياضية وترويحية .يأتي هذا المهرجان ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتمكين الفتاة المصرية داخل المجتمع المصرى من خلال ممارسة الأنشطة والالعاب الرياضية، والعمل على جعل ممارسة الأنشطة الرياضية كأسلوب حياة للفتيات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. انطلاق المهرجان الرياضي لتلميذات المدارس تحت شعار "فتاة المستقبل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.