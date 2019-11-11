بالصور.. مجلس بتروجت الجديد في تدريب فريق الكرة

حرص مجلس ادارة نادي بتروجت الجديد على حضور مران الفريق الأول الكروي امس قبل لقاء النصر اليوم" الاثنين"في الجولة الرابعة لدوري القسم الثاني مجموعة القاهرة.
وضم حضور المجلس بتشكيله الجديد المهندسابراهيم رمضان رئيسا ،واللواء جمال فوزي نائبا ،والمحاسب لؤي حامد امينا للصندوق ،والمهندسة نهال خليل مشرفاً علي المركز الإعلامي، والمهندس محمد عبد الرحيم مشرفاً علي الأكاديميات، والمهندس اسلام مكي مشرفاً علي فرق كره القدم،وعادل مجاهد مشرفاًعلي الشئون القانونية ، ودكتور عمرو طه مشرفاً علي فرق الكره الطائرة.
وطالب مجلس ادارة النادي من اللاعبين بذل أقصى الجهد لإستعادة ذاكرة الانتصارات من جديد لتحقيق حلم العودة بسرعة لدوري الأضواء والشهرة.
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