لاعب زامبيا : جاهزون لمواجهة نيجيريا الأقوي في قارة إفريقيا

حدث بروسبر تشيلويا لاعب منتخب زامبيا عن مواجهة نيجيريا التي تجمعهما غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحابالمراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020
وقال بروسبر في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " مباراة الغد هامة بالنسبة لنا ونحن جاهزون لهذه المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز".
وأضاف : " أثق أننا قادرون على تحقيق الانتصار وسنلعب من أجل ذلك غدا خاصة وأنها مباراة أمام أحد أفضل المنتخبات في القارة".
جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا يواجه نظيره الزامبي غدا الثلاثاء في تمام الثامنة مساءٍ، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما التي تقام بمصر.
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