وزير الشباب يبحث استعدادات استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى اغسطس ٢٠٢٠ بشرم الشيخ

عقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اجتماعا مع احمد الهنداوى السكرتير العام للمنظمة الكشفية العالمية وذلك لمناقشة اخر المستجدات والاستعدادات الخاصة بملف استضافة مصر للمؤتمر الكشفى العالمى فى اغسطس ٢٠٢٠ بشرم الشيخ وذلك بحضور الدكتور عمرو حمدي رئيس المنظمة العربية الكشفية ومحمد عباس رئيس الاتحاد المصرى للكشافة والمرشدات والدكتورة ايمان عبد الجابر مدير عام الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ولفيف من قيادات الحركة الكشفية العالمية و الاقليمية والمصرية

ومن جانبه أكد وزير الشباب على استعداد الوزارة لتقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لاستضافة المؤتمر العالمى الذى يعد أحد أهم الأحداث الشبابية التى تقام على مستوى العالم من

خلال واحدة من أهم المؤسسات العالمية الرائدة فى مجال العمل الشبابى وهى الحركة الكشفية العالمية.مشيرا أنه سيتابع كافة المستجدات والاستعدادات الخاصة باستضافة المؤتمر وتوفير كافة الإمكانات البشرية والمادية واللوجستية لفعاليات المؤتمر.ووجه صبحى الشكر والتقدير للمنظمة الكشفية العالمية لثقتها فى الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة وقدراتنا التنظيمية الإدارية والفنية واللوجستية والبشرية فى اخراج المؤتمر بما يليق والحركة الكشفية العالمية وسمعة مصر العالمية وريادتها القارية فى استضافة مختلف الأحداث والمظاهرات القارية والعالمية الشبابية منها والرياضية.ومن جانبه أكد الهنداوي على ان مصر العمود الفقري للوطن العربى وهى القلب النابض وشريانا حقيقى للكشافة العربيةوطرح سيادته عدد من الاستفسارات خاصة بملف المؤتمر العالمى بمصر ٢٠٢٠ أجاب عليها رئيس الاتحاد والمفوض الدولى .واكدا ان مجلس إدارة الاتحاد ووزارة الشباب يعملان على قلب رجل واحد لإنجاح استضافة مصر للمؤتمر والذى يشارك فية ١٧٩ دولةوأضاف عمرو حمدى ان استضافة مصر للمؤتمر يلقى على المكتب الاقليمى مسؤولية كبيرة ونحن مستعدون لتقديم كل الدعم والتعاون التام مع الاتحاد ووزارة الشباب .وأضافت ايمان عبد الجابر ان المؤتمر الكشفى العالمى لم يعد مؤتمر للكشافة فقط بل هو حدث يهم مصر كلها وان شاء الله سيكون على مستوى المؤتمرات والمنتديات العالمية التى تعقدها مصر .وتمنى نائب رئيس الاتحاد ان يحوز المؤتمر اهتماما عالميا يظهر مدى الأمن والأمان والتقدم الذى تعيش فيه مصر .