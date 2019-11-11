أناب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة محمد الكردى مساعد الوزير للأداء الرياضى ، وعبدالاول محمد معاون الوزير لاستقبال بعثة منتخبنا الوطنى لكرة السلة رجال وسيدات التى عادت صباح اليوم قادمة من اوغندا وذلك بعد الإنجاز الكبير الذى حققته البعثة المصرية التى شاركت فى بطولة افريقيا وحصدت فيها مصر لقب بطولة افريقيا .

ونقل الكردى تهنئة الدكتور اشرف صبحى للبعثة المصرية مشيدا بالأداء المتميز الذى حققه هؤلاء الابطال وبقدرة المنتخبات المصرية على الفوز بالبطولات

وكان منتخب مصر للرجال لكرة السلة 3×3 توج بطلا لافريقيا بعد فوزه على منتخب الكونغو 21/12 فى النهائى، وحصل على لقب الرجال محمد طه بفوزه بجائزتى افضل لاعب وافضل مسجل .

كما فاز منتخب مصر للسيدات ببطولة افريقيا بعد فوزه على منتخب مالى بنتيجة 18/15 فى النهائى ، وحصلت على لقب السيدات ثريا الدغيدى حيث فازت بجائزتى افضل لاعبة وافضل مسجلة

افريقيا وحصدت فيها مصر لقب بطولة افريقيا .ونقل الكردى تهنئة الدكتور اشرف صبحى للبعثة المصرية مشيدا بالأداء المتميز الذى حققه هؤلاء الابطال وبقدرة المنتخبات المصرية على الفوز بالبطولات الرياضية المختلفة و تأكيد الريادة المصرية .وكان منتخب مصر للرجال لكرة السلة 3×3 توج بطلا لافريقيا بعد فوزه على منتخب الكونغو 21/12 فى النهائى، وحصل على لقب الرجال محمد طه بفوزه بجائزتى افضل لاعب وافضل مسجل .كما فاز منتخب مصر للسيدات ببطولة افريقيا بعد فوزه على منتخب مالى بنتيجة 18/15 فى النهائى ، وحصلت على لقب السيدات ثريا الدغيدى حيث فازت بجائزتى افضل لاعبة وافضل مسجلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد رسمى من وزارة الرياضة لاستقبال أبطال السلة بعد فوزهم ببطولة افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.