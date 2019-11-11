مدرب زامبيا : أثق في قدرتنا على تخطي نيجيريا

شدد بيتسون تشامبيشي، المدير الفني لمنتخب زامبيا، أن فريقه سيلعب من أجل الفوز على نيجيريا بالمباراة التي تجمعهما، غدًا الثلاثاء، على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا.

تحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قال تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:

"جاهزون لمباراة الغد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجري لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".

وأضاف: "مباراة نيجيريا كبيرة بالنسبة لنا وهي مباراة ليست سهلة وسنخوض المباراة بجدية لكننا سنلعب للفوز للحفاظ على حظوطنا في التأهل".

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وتابع: "خسارة نيجيريا في مباراتها الأولى

زاد من صعوبة مباراة الغد لكننا يجب أن نكون جاهزين للانتصار خصوصًا أنها فرصة عظيمة لنا".

وأردف: "مباراة نيجيريا ستكون هجومية وممتعة بالنسبة لنا ولهم، خصوصًا بعد عدم قدرتنا في الانتصار بالمباراة الأولى".

وواصل: "مجموعتنا صعبة للغاية فجميع الفرق بها تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين لديهم المهارة".

جدير بالذكر أن منتخب نيجيريا يواجه نظيره الزامبي غدًا الثلاثاء في تمام الثامنة مساءٍ، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا التي تقام بمصر.