نتيجة مباراة مصر وغانا فى بطولة أفريقيا لأقل من 23 سنة

يخوض منتخب مصر الأولمبي لقائه الثاني فى منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة أمام منتخب غانا والمقرر إقامتها على ملعب القاهرة الدولي مساء اليوم الأثنين 11-11-2019, فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة, الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. وفاز منتخب مصر على منتخب مالي، بهدف نظيف سجله لاعب الزمالك مصطفى محمد، فى المباراة التى أقيمت بينهما الجمعة الماضية، على ستاد القاهرة الدولى، فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020. وبتلك النتيجة يحتل منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط . ويدخل منتخب غانا اللقاء برصيد نقطة واحدة من تعادل أمام منتخب الكاميرون فى لقائهم بالجولة الأولي.

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