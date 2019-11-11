نتيجة مباراة مالي والكاميرون فى بطول أفريقيا لأقل من 23 سنة

تنطلق مساء اليوم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي ستجمع منتخب مالي مع منتخب الكاميرون اليوم الأثنين 11-11-2019 على ملعب القاهرة الدولي فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة, 15:00 بتوقيت جرينتش.

وتعادلت الكاميرون في مستهل مشوارها ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا بهدف لمثله أمام غانا، على ملعب القاهرة الدولي، في المباراة التي أعقبت المباراة الافتتاحية بين مصر ومالي بساعة واحدة.

وخسر منتخب مالي أمام منتخب مصر، بهدف نظيف فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ويقع منتخب الكاميرون الأولمبي ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من مصر وغانا ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.

ويحتل منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط .