رياضة | هل سخر بيب جوارديولا من ليفربول وحكم القمة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل سخر بيب جوارديولا من ليفربول وحكم القمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي أنه لم يكن يقصد الحكم مايكل أوليفر، الذي أدار مباراة الفريق أمام مضيفه ليفربول لحساب الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1.

ونقل موقع ليفربول إيكو تصريحات لجوارديولا قال فيها: لقد قلت له عقب المباراة شكرًا جزيلًا لك، لم أكن ساخرًا في هذا الأمر.. أقول شكراً جزيلاً لك طوال الوقت، قلت نفس الشيء بعد مباراة توتنهام في ملعبنا، في كل وقت أذهب للحكام وأقول شكراً جزيلاً لكم".

وأضاف جوارديولا عن فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي: "7 أشهر قبل نهاية الموسم، وإذا تمكن ليفربول من الفوز بالدوري سأكون أول من يقدم لهم التهاني على العمل الجيد، أرغب في القتال حتى النهاية، إنه لفخر كبير للدوري الانجليزي وجود فريقين يرغبان في الهجوم وخلق الفرص".

وبات جوارديولا مهددًا بالعقوبات من الاتحاد الإنجليزي إذا كان الاتحاد يأخذ وجهة نظر مختلفة، حيث تم تغريم جوزيه مورينيو 10 آلاف جنيه إسترليني بسبب التهكم في عام 2014.