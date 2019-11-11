رياضة | مدرب زامبيا: فرصتنا العظمية أمام نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زامبيا: فرصتنا العظمية أمام نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال تشامبيشي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " جاهزون لمباراة الغد وسنلعب من أجل الفوز رغم قوة الفريق النيجري لكننا نثق في قدرتنا على تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراة كاملة".
وأضاف : " مباراة نيجيريا كبيرة بالنسبة لنا وهي مباراة ليست سهلة وسنخوض المباراة بجدية لكننا سنلعب للفوز للحفاظ على حظوطنا في التأهل".
وتابع : " خسارة نيجيريا في مباراتها الأولى زاد من صعوبة مباراة الغد لكننا يجب أن نكون جاهزون للانتصار خاصة وأنها فرصة عظيمة لنا".
وأردف : " مباراة نيجيريا ستكون هجومية وممتعة بالنسبة لتا ولهم خاصة بعد عدم قدرتنا في الانتصار بالمباراة الأولى".
وواصل : " مجموعتنا صعبة للغاية فجميع الفرق بها تمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين لديهم المهارة.