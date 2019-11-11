رياضة | لاعب نيجيريا: مباراة زامبيا فرصة عظيمة للعودة للانتصارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب نيجيريا: مباراة زامبيا فرصة عظيمة للعودة للانتصارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إبراهيم الإدريسي لاعب منتخب نيجيريا جاهزية النسور لخوص مباراة رامبيا المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال إبراهيم في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " خسرنا المباراة الأولى والمباراة الثانية ستكون فرصة عظيمة للعودة من أجل تحقيق الانتصار والحفاظ على حظوطنا في التاهل".

وأضاف " كل مباراة مهمة بالنسبة لنا ونحن في مصر من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو وسنلعب ورفع شعار نيجيريا".