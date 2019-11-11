رياضة | مدرب نيجيريا: مباراة زامبيا ستكون ممتعة ونسعى لتحقيق الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب نيجيريا: مباراة زامبيا ستكون ممتعة ونسعى لتحقيق الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال إماما في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " المباراة أمام زامبيا ستكون ممتعة وجميع الفرق في البطولة لديها نفس الحظوظ في التأهل وسنلعب للهجوم من أجل تحقيق المطلوب ".
وأضاف : " كل فريق يخوض المسابقة بأهداف مختلفة لكن سنلعب غدا من الانتصار للحفاظ على حظوظنا في التأهل".
وتابع : " المباراة الأولى انتهت ومباراة الغد سنخوضها من أجل الانتصار فقط ونحن قادرون على تحقيق ذلك".
وعن تواجد الألماني جيرنوت روهر المدير الفني للمنتخب النيجيري في مصر لحضور البطولة أكد إماما : " تواجده من أجل متابعة اللاعبين عن قرب لكن أنا صاحب القرار الفني في المباريات".
واستطرد : " من الصعب خسارة المباراة الأولى لكننا قدمنا مباراة جيدة ويجب أن نخوض مباراة الغد من أجل الانتصار".
وأنهى : " نحن لدينا الاحترام للفريق الزامبي وأمامنا تحدي قوي لكن مباراة الغد مختلفة عن كوت ديفوار وفي حال عدم تحقيق النقاط سيكون أمر صعب.