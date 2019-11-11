رياضة | الأهلي يكشف موعد انتظام أجاي وأزارو في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف موعد انتظام أجاي وأزارو في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظم جونيور أجايي ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق خلال 48 ساعة بعد عودتهما من بلادهما وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني.

وكان أجايي قد توجه إلى نيجيريا لتجديد جواز السفر الخاص به، فيما سافر أزاروا للمغرب بالتنسيق مع الجهاز الفني، الذي اتفق مع الثنائي على الانتظام في مران الفريق خلال 48 ساعة.

ويبدأ الأهلي اليوم المرحلة الثانية من فترة الإعداد، بعد فترة الراحة التي استمرت 4 أيام عقب ختام المعسكر الخارجي، والعودة من الإمارات مساء الأربعاء الماضي.

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ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام ، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتجمع لاعبو الفريق في الثالثة عصرا على أن ينطلق المران في الرابعة وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ومن المنتظر أن يعقد فايلر اجتماعا باللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الأمور الفنية في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي قد تتضمن خوض تجارب ودية.