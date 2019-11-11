رياضة | أخر تطورات إصابة محمود متولي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات إصابة محمود متولي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل محمود متولي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

واكتفى الجهاز الطبي بجلسات علاج طبيعي ، في برنامج علاج متولي ، على أن يجرى أشعة خلال الأيام المقبلة يتحدد علي ضوء نتيجتها موعد بداية المرحلة الثانية لتأهيل اللاعب من خلال تنفيذ بعض الفقرات داخل الجيم وملعب التتش.

واستجاب الجهاز الطبي للخبير الألماني الذي اطلع على أشعة متولي في معسكر الإمارات ونصح بضرورة منح اللاعب وقتا أكبر؛ من أجل التعافي من الإصابة قبل العودة للمشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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ويستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق واستمرت أربعة أيام ، وذلك للتحضير لمرحلة ما بعد التوقف والتي تشهد استكمال الفريق لمنافسات بطولة الدوري العام ، ومواجهة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتجمع لاعبو الفريق في الثالثة عصرا على أن ينطلق المران في الرابعة وفقا للموعد الذي حدده الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

ومن المنتظر أن يعقد فايلر اجتماعا باللاعبين ، قبل انطلاق المران للتأكيد على بعض الأمور الفنية في بداية المرحلة الثانية من فترة الإعداد والتي قد تتضمن خوض تجارب ودية.