رياضة | ضربة قاضية لباريس سان جيرمان قبل مباراة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لباريس سان جيرمان قبل مباراة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض كيلور نافاس حارس باريس سانن جيرمان الفرنسي لإصابة مع منتخب كوستاريكا في الفخذ ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على أقل تقدير وذلك قبل مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وانسحب الحارس السابق لريال مدريد الإسباني من تشكيلة سان جيرمان للمباراة التي فاز بها السبت، في الدوري المحلي على بريست 2-1 بعد تعرضه للإصابة خلال الإحماء.

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وسيبتعد نافاس بالتالي عن المباراتين المقبلتين لمنتخب بلاده في النسخة الأولى من دوري أمم منطقة الكونكاكاف ضد كوراساو وهايتي في 15 و18 الشهر الحالي، وسيكون في سباق مع الزمن للتعافي قبل مباراة سان جيرمان وفريقه السابق ريال مدريد في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانضم نافاس إلى لائحة طويلة من المصابين في فريق المدرب الألماني توماس توخل الذي يفتقد مواطنه ثيلو كيهرر وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار والإسباني أندر هيريرا والبلجيكي توما مونييه.

وفي ظل إصابة نافاس، حصل الإسباني سيرخيو ريكو السبت، على فرصة تسجيل بدايته مع بطل "ليغ 1" الذي انتقل اليه هذا الموسم على سبيل الإعارة من إشبيلية.