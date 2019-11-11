رياضة | معجزة ليستر سيتي الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معجزة ليستر سيتي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جوني إيفانز أنه من المبكر جداً الحديث عن إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم عرض قوي والفوز 2-0 على آرسنال والتقدم إلى المركز الثاني.

وسجل جيمي فاردي وجيمس ماديسون هدفين في إستاد كينغ باور يوم السبت، ليحقق ليستر فوزه السادس في آخر سبع مباريات وجاءت الهزيمة الوحيدة أمام ليفربول المتصدر.

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ويملك فريق بريندان رودجرز نقطة واحدة إضافية عما حصده حتى نفس المرحلة من موسم 2015-2016 عندما فاجأ الجميع بإحراز لقب الدوري لأول مرة لكن إيفانز قلل من شأن التوقعات قبل خوض الكثير من المباريات في الأسابيع المقبلة.

وقال إيفانز للصحافيين: "لا أعتقد أنه سيمكن الحكم على موقفنا حتى نصل إلى فترة عيد الميلاد، أظهرنا قدرتنا على القتال في المباريات لكن يجب أن نواصل ما نفعله ونرى كيف ستصبح الأمور، لدينا ثقة كبيرة في الوقت الحالي لكن الفترة المقبلة، وخاصة مع الوصول إلى عيد الميلاد، ستمثل اختباراً للجميع في التشكيلة".

وسيلعب ليستر في المباريات الخمس المقبلة في الدوري مع فرق في النصف الثاني من جدول الترتيب قبل أن يواجه ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب الشهر المقبل.