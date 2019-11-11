رياضة | لاعب جنوب إفريقيا: كوت ديفوار تختلف عن زامبيا.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جنوب إفريقيا: كوت ديفوار تختلف عن زامبيا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال نوتوان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " ستكون مواجهة مختلفة عن المباراة الأولى حيث أن جميع اللاعبين جاهزون وهذه أفضلية بالنسبة لنا ويجب أن نحقق الانتصار لقطع مشوار كبير نحو التأهل".
وأضاف : " يجب أن نركز بشكل كبير في المباراة والمدرب حاليا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وأتمنى خوض اللقاء من أجل مساعدة فريقي".
وتابع : " حصلنا على ما نريد أمام زامبيا وأثق أننا جاهزون لمباراة الغد والجميع يعلم ماذا عليه أن يعمل غدا".
وأنهى حديثه عن تحقيق جنوب إفريقيا لكأس العالم للرجبي قائلا : " تحقيق فريق الرجبي لبطولة العالم أمر هام بالنسبة للأمة ككل".