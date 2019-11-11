رياضة | لاعب جنوب إفريقيا: كوت ديفوار تختلف عن زامبيا.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جنوب إفريقيا: كوت ديفوار تختلف عن زامبيا.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جرانت ماجمان لا منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي عن مواجهة كوت ديفوار المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال نوتوان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " ستكون مواجهة مختلفة عن المباراة الأولى حيث أن جميع اللاعبين جاهزون وهذه أفضلية بالنسبة لنا ويجب أن نحقق الانتصار لقطع مشوار كبير نحو التأهل".

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وأضاف : " يجب أن نركز بشكل كبير في المباراة والمدرب حاليا يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وأتمنى خوض اللقاء من أجل مساعدة فريقي".

وتابع : " حصلنا على ما نريد أمام زامبيا وأثق أننا جاهزون لمباراة الغد والجميع يعلم ماذا عليه أن يعمل غدا".

وأنهى حديثه عن تحقيق جنوب إفريقيا لكأس العالم للرجبي قائلا : " تحقيق فريق الرجبي لبطولة العالم أمر هام بالنسبة للأمة ككل".