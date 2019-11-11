رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم بعد الراحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته مساء اليوم بعد الراحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة عصر اليوم الاثنين على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة عقب الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قد منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 4 أيام بعد نهاية المعسكر الخارجي في الإمارات.

وأقام النادي الأهلي معسكرًا خارجيًا لمدة أسبوع في الإمارات حرص فيه رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على خوض التدريبات الخططية والفنية وتحفيظ لاعبيه خطة اللعب التي ينوي تطبيقها.

ومن المقرر أن يخوض السويسري رينيه فايلر تدريبات الفريق الأحمر التي ستقام في الرابعة عصر اليوم الاثنين عقب عودته من سويسرا بعدما قضى إجازة قصيرة هناك.

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ويبدأ الأهلي المرحلة الثانية اليوم الاثنين من التحضير في إطار الاستعداد للمنافسات المقبلة والتي تبدأ بمواجهة الجونة في الدوري الممتاز ثم النجم الساحلي في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتوقف بطولة الدوري المصري في الوقت الحالي بسبب خوض منتخب مصر الأوليبمي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب خوض منتخب مصر الأول لمباراتين أمام كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.