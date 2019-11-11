رياضة | مدرب جنوب إفريقيا: سنخوض مواجهة كوت ديفوار لأجل الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا: سنخوض مواجهة كوت ديفوار لأجل الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق ديفيد نوتوان المدير الفني لمتنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي عن مواجهة كوت ديفوار المقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب السلام بالجولة الثانية في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال نوتوان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " مباراتنا أمام كوت ديفوار صعبة للغاية لكننا سنلعب للفوز بالمباراة وتحقيق نقاط المباراة كاملة".

وعن تباين النتائج بين الأندية والمنتخبات الجنوب إفريقية: " يجب أن يجيب عن هذا السؤال مسؤول الرياضة في جنوب إفريقيا لكننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادرون على تحقيق الإنجازات والبطولات مستقبلا".

وعلق قائلا عن طموحاته في البطولة : " كل مرحلة يجب أن نتحدث عنها في وقتها ونحن الآن في دور المجموعات لذلك نحن نركز حاليا عن مواجهة كوت ديفوار".

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وأكد : " نحن في أسبوع فترة التوقف الدولي الآن وانضمام مجموعة اللاعبين المحترفين في أوروبا سيكون أمر رائع ويجب أن نعمل للتأهل لأولمبياد طوكيو".

وشدد : " سنخوص مباراة كوت ديفوار بكل الطرق المتاحة لأن أهم شئ بالنسبة لنا هو الفوز بالمباراة وسنعمل على تحقيق ذلك".

واستطرد : " نمتلك حاليا مجموعة رائعة من اللاعبين ونمتلك لاعبين ذو مهارة رائعة تمنحنا أفضلية للهجوم أكثر من مباراة زامبيا".

وأنهى : " في حال وصولنا للنهائي قد نصل لحل مع الأندية للسماح لنا بترك اللاعبين حتى لا نخوض المبارة بعدد 14 لاعبا فقط