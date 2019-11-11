رياضة | مدرب جنوب إفريقيا: سنخوض مواجهة كوت ديفوار لأجل الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب جنوب إفريقيا: سنخوض مواجهة كوت ديفوار لأجل الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتحتضن مصر البطولة خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وقال نوتوان في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : " مباراتنا أمام كوت ديفوار صعبة للغاية لكننا سنلعب للفوز بالمباراة وتحقيق نقاط المباراة كاملة".
وعن تباين النتائج بين الأندية والمنتخبات الجنوب إفريقية: " يجب أن يجيب عن هذا السؤال مسؤول الرياضة في جنوب إفريقيا لكننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وقادرون على تحقيق الإنجازات والبطولات مستقبلا".
وعلق قائلا عن طموحاته في البطولة : " كل مرحلة يجب أن نتحدث عنها في وقتها ونحن الآن في دور المجموعات لذلك نحن نركز حاليا عن مواجهة كوت ديفوار".
وأكد : " نحن في أسبوع فترة التوقف الدولي الآن وانضمام مجموعة اللاعبين المحترفين في أوروبا سيكون أمر رائع ويجب أن نعمل للتأهل لأولمبياد طوكيو".
وشدد : " سنخوص مباراة كوت ديفوار بكل الطرق المتاحة لأن أهم شئ بالنسبة لنا هو الفوز بالمباراة وسنعمل على تحقيق ذلك".
واستطرد : " نمتلك حاليا مجموعة رائعة من اللاعبين ونمتلك لاعبين ذو مهارة رائعة تمنحنا أفضلية للهجوم أكثر من مباراة زامبيا".
وأنهى : " في حال وصولنا للنهائي قد نصل لحل مع الأندية للسماح لنا بترك اللاعبين حتى لا نخوض المبارة بعدد 14 لاعبا فقط