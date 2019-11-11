رياضة | أرقام خارقة.. ميسي يقدم أفضل إنطلاقة له في الدوري الإسباني هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام خارقة.. ميسي يقدم أفضل إنطلاقة له في الدوري الإسباني هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتمتع ليونيل ميسي بمنافسة قليلة جدًا عندما يتعلق الأمر بالإحصاءات ، لذلك من الأسهل مقارنة ذلك بنفسه.

تشير الأرقام إلى أن كابتن برشلونة كان أكثر كفاءة أمام المرمى هذا الموسم من أي وقت في حياته المهنية.

شهدت ثلاثية له ضد سيلتا فيجو له تسجيل ثلاثة أهداف ركلة جزاء واثنين من ركلات حرة مع خمس طلقات فقط. في الليجا الإسبانية ، وسجل ميسي هدفا كل 3.5 تسديدات هذا الموسم أدنى نسبة له في العقد الماضي.

فعالية ميسي في آخر 10 مواسم

موسم 2018/2019 ، 171 (إجمالي التسديدات) 4.75 (متوسط) ، 36 (أهداف)

موسم 2017/2018 ، 197 (مجموع التسديدات) 5.79 (متوسط) ، 34 (أهداف)

موسم 2016/2017 ، 179 (إجمالي التسديدات) 4.84 (متوسط) ، 37 (أهداف)

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موسم 2015/2016 ، 158 (إجمالي التسديدات) 6.08 (متوسط) ، 26 (أهداف)

موسم 2014/2015 ، 187 (إجمالي التسديدات) 4.35 (متوسط) ، 43 (أهداف)

موسم 2013/2014 ، 160 (إجمالي التسديدات) 5.71 (متوسط) ، 28 (أهداف)

موسم 2012/2013 ، 163 (إجمالي التسديدات) 3.54 (متوسط) ، 46 (أهداف)

موسم 2011/2012 ، 202 (إجمالي التسديدات) 4.04 (متوسط) ، 50 (أهداف)

موسم 2010/2011 ، 150 (إجمالي التسديدات) 4.84 (متوسط) ، 31 (أهداف)

موسم 2009/2010 ، 163 (إجمالي التسديدات) 4.79 (متوسط) ، 34 (أهداف)

أما بالنسبة للركلات الحرة ، فإن ميسي هو سيدهم ، حيث سجل أربعة من أصل عشرة من بين الذين شاركوا في الدوري الإسباني هذا الموسم ، مما منحه نسبة نجاح بلغت 40 %. .