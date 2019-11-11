رياضة | 5 حقائق تؤكد اقتراب ليفربول من لقب الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 حقائق تؤكد اقتراب ليفربول من لقب الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح نادي ليفربول نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وتفوق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح على مانشستر سيتي بالطول والعرض ليقترب من حلم التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا.

أرقام تاريخية في مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

1- المرة الأولى التي يحقق فيها ليفربول الفوز في 11 مباراة من أول 12 جولة من "البريمير ليج"، حيث يتصدر الترتيب بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر سيتي، و9 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.

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2- المدرب الألماني يورجن كلوب حسم الشراكة مع نظيره الإسباني بيب جوارديولا، بتحقيق مدرب ليفربول الفوز للمرة الثامنة على منافسه، مقابل 7 انتصارات حقق مدرب السيتي على كلوب

3- خسر جوارديولا للمرة الرابعة على استاد أنفيلد، وهو ما لم يحدث طوال تاريخه في أي ملعب آخر أن يخسر هذا العدد من المباريات على ملعب واحد.

4- السجل السلبي لمدرب مانشستر سيتي في الموسم الحالي، حيث أن جوارديولا حقق أقل معدل من النقاط في 12 جولة بحصول فريقه على 25 نقطة، كما أنها المرة الأولى التي يتخلف فيها المدرب الإسباني عن فريق يتصدر ترتيب الدوري بفارق 9 نقاط بعد مرور 12 جولة وكان أكبر فارق هو 3 نقاط.

5- ليفربول حافظ على سجله خالياً من الهزائم أمام مانشستر سيتي في استاد أنفيلد، بفوز "الريدز" في 12 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وكانت آخر خسارة أمام السيتي في 2003 بنتيجة 1-2.