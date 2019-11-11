اونلاين | kora live| مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة.. شاهدة مباراو مصر ضد غانا TIME SPORT يوتيوب مجانا

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يلتقي فريقي مصر وغانا ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب 2019 تحت 23 سنة نلتقي اليوم مباراة بين منتخب مصر ونظيره منتخب غانا أحد المواجهات المثيرة في البطولة، يتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الأولي برصيد ثلاث نقاط بعدما حقق الفوز في اللقاء الماضي على منتخب مالي بهدف دون رد ، أحرزه اللاعب مصطفي محمد ، يخوض المنتخب المصري اليوم لقاء في الجولة الثانية ويسعي اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية ليبقي على صدارة المجموعة خصوصاً أنه سيخوض اللقاء وينظم البطولة على أرضه باستاد القاهرة الدولي ، بينما منتخب غانا يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط من تعادل أمام الكاميرون في المباراة الماضية.

تنطلق المواجهة بين فريقي مصر وغانا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي ان سبورت 10 ويعلق علي اللقاء المعلق محمد فوزي..

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مشاهدة مباراة مصر وغانا مباشر

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يدخل منتخب مصر الأوليمبي اختباره الثاني بمواجهة منتخب غانا ضمن مباريات المجموعة الأولي ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مساء اليوم، الأثنين، باستاد القاهرة الدولي فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ، ويطمع الجهاز الفني للفراعنة بقيادة شوقى غريب فى تحقيق الفوز لحجز بطاقة التأهل رسمياً إلى الدور قبل النهائى للبطولة وتحديدًا دور الأربعة.

وفاز منتخب مصر مساء الجمعة على منتخب مالي بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد ،في المواجهة التي جاءت في افتتاح بطولة امم افريقيا تحت 23 عام والمقامة في مصر حالياً ، بينما تعادلا منتخبي الكاميرون وغانا 1 /1 ، ليتصدر المنتخب المصري قمة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما غانا و الكاميرون فى المركز الثاني و الثالث برصيد نقطة ، ثم مالي فى المركز الرابع و الأخير بدون نقاط..