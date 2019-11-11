لماذا لا يسمح للطائرات التحليق فوق منزل ليونيل ميسي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا يعلم عدد كبير من متابعي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، وجود حظر للطيران فوق منزل اللاعب في منطقة جافا، التي تقع على بعد 25 كم من حدود مدينة برشلونة الإسبانية.

ما أثار فضول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي كان تصريح خرج به خافيير سانشيز برييتو، رئيس إحدى شركات الطيران منخفض التكلفة في إسبانيا، للحديث عن توسعات مطار “إل برات” في برشلونة، حيث أكد أن الأمر معقد للغاية، لأن الطائرات لا يمكنها العبور فوق منزل الأرجنتيني ميسي، حيث قال حينها، إنه أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.

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صحيفة “آس” الإسبانية، ذكرت الأسباب وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل قائد برشلونة، والتي لا تتعلق على الإطلاق بخصوصية اللاعب الشهير وحمايته من الفضوليين ومصوري الباباراتزي أو إبعاده عن الإزعاج.

السبب الحقيقي يكمن في موقع بلدية جافا، التي تتواجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف، وهي منطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، حيث تحتوي على نباتات وحيوانات مهددة بالانقراض.

ومن أجل عدم المرور فوق منزل اللاعب الأفضل بالعالم، يتعين على الطائرات التي تصل إلى مطار “إل برات” أن تأخذ جولة فوق البحر الأبيض المتوسط لتجاوز تلك المنطقة، وهذا ما يثير تساؤل المسافرين إلى مدينة برشلونة الإسبانية عن سبب تلك الجولة.