مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

الإثنين 11 نوفمبر 2019

تُقام اليوم الإثنين، عدد من المباريات، أبرزها منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمقامة حالياً في مصر.



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مباراة مصر وغانا

حيث يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، وقناة beIN SPORTS 10 HD.

مباراة مالي والكاميرون

تُقام مباراة منتخب مالي الأولمبي والكاميرون الأولمبي، في الخامسة من مساء اليوم، وتُذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، وقناة beIN SPORTS 10 HD.

ويتصدر منتخب مصر الأولمبي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب الكاميرون برصيد نقطة، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطة أيضًا، وأخيرًا يتذيل منتخب مالي الترتيب بلا شئ من النقاط.