- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
تُقام اليوم الإثنين، عدد من المباريات، أبرزها منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمقامة حالياً في مصر.
حيث يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المنتخب الغاني، مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، وذلك في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، وقناة beIN SPORTS 10 HD.
مباراة مالي والكاميرون
تُقام مباراة منتخب مالي الأولمبي والكاميرون الأولمبي، في الخامسة من مساء اليوم، وتُذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي، وقناة beIN SPORTS 10 HD.
ويتصدر منتخب مصر الأولمبي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويليه منتخب الكاميرون برصيد نقطة، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطة أيضًا، وأخيرًا يتذيل منتخب مالي الترتيب بلا شئ من النقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاثنين 11-11-2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.