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موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم...

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جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب غانا في الثامنة من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً التي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.  

 

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المنتخب الاولمبي

 

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال انتصاره في أول مباراة ضد مالي في التغلب على المنتخب الغاني وحصد ثلاث نقاط ستضمن للفراعنة رسمياً التواجد في الدور المقبل من البطولة والاقتراب من التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. 

 

موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم

 

موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم، واستطاع منتخب مصر تحقيق انتصار ثمين للغاية على منتخب مالي خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.   

 

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المنتخب الاولمبي

 

جاء هدف فوز منتخب مصر عن طريق مصطفى محمد بالدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أحمد أبو الفتوح ليضعها برأسه بشكل رائع في الشباك. 

 

وبالرغم من الانتصار إلا أن المنتخب قد فقد حهود لاعبه ناصر ماهر بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراه، والتي على أثرها قرر الجهاز الفني اسبتعاده من البطولة.  

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موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم

موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم، وسيحاول المنتخب المصري تحقيق انتصاراً مهم للغاية سيضمن له رسمياً التواجد في الدور المقبل من البطولة. 

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المنتخب الاولمبي

ومن المنتظر أن يدفع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بنفس تشكيل المباراة الأولى التي حقق خلالها الفوز، حيث جاء كالتالي محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى ، ومصطفي محمد مهاجم. 

 

وكان منتخب غانا قد تعادل إيجابياً مع الكاميرون بهدف لكل منهما في أولى مبارياته بالبطولة، وهو الأمر الذي جاء في مصلحة المنتخب المصري بشكل كبير. 

موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم

موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم، ويحتل منتخب مصر الأولمبي حالياً صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.  

يليه منتخبي غانا والكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ثم منتخب مالي بدون أي رصيد من النقاط.  

 

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المنتخب الاولمبي

 

 

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