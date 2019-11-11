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المنتخب الاولمبي
موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم
موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم، واستطاع منتخب مصر تحقيق انتصار ثمين للغاية على منتخب مالي خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.
المنتخب الاولمبي
وبالرغم من الانتصار إلا أن المنتخب قد فقد حهود لاعبه ناصر ماهر بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراه، والتي على أثرها قرر الجهاز الفني اسبتعاده من البطولة.
موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم
موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم، وسيحاول المنتخب المصري تحقيق انتصاراً مهم للغاية سيضمن له رسمياً التواجد في الدور المقبل من البطولة.
المنتخب الاولمبي
ومن المنتظر أن يدفع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بنفس تشكيل المباراة الأولى التي حقق خلالها الفوز، حيث جاء كالتالي محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى ، ومصطفي محمد مهاجم.
موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم
موعد مباراة مصر وغانا فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة اليوم، ويحتل منتخب مصر الأولمبي حالياً صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.
يليه منتخبي غانا والكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ثم منتخب مالي بدون أي رصيد من النقاط.
المنتخب الاولمبي
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