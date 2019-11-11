شكرا لقرائتكم ياسر رضوان: لدي ثقه فى المنتخب الاولمبي رغم قوة غانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر رضوان، نجم الأهلي السابق، أن تشكيل مباراة المنتخب الاولمبى أمام مالي كان جيداً، والتغيير أمام غانا في مواجهة الليلة فى ثانى مواجهات شباب الفراعنة فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 إضطراريا بسبب إصابة ناصر ماهر .

وأضاف "رضوان" أن منتخب غانا محترم وند قوى وهذا ما أظهره اللاعبين أمام الكاميرون، مشيراً إلى أن المنتخبات الأفريقية تقدم أفضل ما لديها أمام مصر، متمنياً التوفيق لمنتخب مصر فى مواجهة غانا من أجل ضمان التأهل إلى دور قبل النهائى فى المنافسة للزحف إلى التأهل الأوليمبى .

وأكد "رضوان" أنه لديه ثقة كبيرة فى الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة شوقى غريب واللاعبين على تخطي غانا والصعود للدور قبل النهائى لاسيما أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تساعد الجهاز الفنى على تنفيذ خططه

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ويطمح لاعبى منتخب مصر الاولمبى فى الحصول "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائي دون انتظار مباريات الفرق الأخري أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.