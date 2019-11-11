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جدة - عمرو شويل بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة يواجه منتخب مصر الأولمبي منتخب غانا في الثامنة من مساء اليوم الاثنين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاماً التي تقام على الأراضي المصرية خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال انتصاره في أول مباراة ضد مالي في التغلب على المنتخب الغاني وحصد ثلاث نقاط ستضمن للفراعنة بشكل كبير التواجد في الدور المقبل من البطولة والاقتراب من التواجد في أوليمبياد طوكيو 2020. .



بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ونجح منتخب مصر في الانتصار على منتخب مالي خلال المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف دون رد.

وأحرز هدف فوز منتخب مصر مصطفى محمد بالدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله أحمد أبو الفتوح ليضعها برأسه بشكل رائع في الشباك.

وبالرغم من الانتصار إلا أن المنتخب قد فقد حهود لاعبه ناصر ماهر بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف خلال المباراه، والتي على أثرها قرر الجهاز الفني اسبتعاده من معسكر الفريق.

Advertisements بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، وسيحاول المنتخب المصري تحقيق انتصاراً مهم للغاية سيضمن له بشكل كبير التواجد في الدور المقبل من البطولة.

ومن المنتظر أن يدفع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بنفس تشكيل المباراة الأولى التي حقق خلال الانتصار، والذي جاء كالتالي محمد صبحي فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال و محمد عبد السلام وكريم العراقي وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق و أحمد رمضان "بيكهام " و رمضان صبحي و عمار حمدي و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى ، و مصطفي محمد مهاجم صريح.

وكان منتخب غانا قد تعادل إيجابياً مع الكاميرون بهدف لكل منهما في أولى مبارياته بالبطولة، وهو الأمر الذي جاء في مصلحة المنتخب المصري بشكل كبير. بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة بث مباشر مباراة المنتخب الاولمبي وغانا اليوم فى بطولة امم افريقيا تحت 23 سنة، ويحتل المنتخب المصري حالياً صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على مالي.

بينما يأتي في المركز الثاني كل من غانا والكاميرون في المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، ثم منتخب مالي بدون أي رصيد من النقاط.