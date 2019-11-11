شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رضوان: منتخبات أفريقيا تقدم أفضل ما لديها أمام مصر.. وغانا ند قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ياسر رضوان، نجم الأهلى السابق، أن تشكيل مباراة المنتخب الاولمبى أمام مالى كان جيداً، والتغيير أمام غانا فى مواجهة الليلة بالمواجهة الثانية فى أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، اضطرارى بسبب إصابة ناصر ماهر.

وأضاف ياسر رضوان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، منتخب غانا محترم وند قوى، وهذا ما أظهره اللاعبون أمام الكاميرون، مشيراً إلى أن المنتخبات الأفريقية تقدم أفضل ما لديها أمام مصر.

وتمنى نجم الأهلى السابق التوفيق لمنتخب مصر فى مواجهة غانا الليلة لضمان التأهل إلى دور قبل النهائى فى المنافسة للزحف إلى التأهل الأوليمبى.

وشدد رشوان على ثقته فى الجهاز الفنى للفراعنة، بقيادة شوقى غريب، واللاعبين على تخطى غانا والصعود للدور قبل النهائى، لاسيما أن هناك مجموعة متميزة من اللاعبين تساعد الجهاز الفنى على تنفيذ خططه

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ويطمح لاعبو منتخب مصر الاولمبى فى الحصول "تأشيرة" التأهل رسمياً للدور قبل النهائى دون انتظار مباريات الفرق الأخرى أو إنتظار مباراة الجولة الثالثة أمام الكاميرون المقرر لها الخميس.

وفاز منتخب مصر الأولمبى مساء الجمعة على منتخب مالى بهدف نظيف أحرزه مصطفى محمد، فى مواجهة افتتاح البطولة .

ومن المنتظر أن يعتمد شوقى غريب على نفس التشكيل الذى خاض به مباراة مالى الأولى بإستثناء ناصر ماهر الذى تم استبعاده رسمياً من البطولة للإصابة بخلع فى الكتف و حاجته لفترة علاجية لا تقل عن أربعة أسابيع ليتم الاستقرار على الدفع بعمار حمدى فى مركز الوسط بدلاً منه وسيكون التشكيل كالآتى محمد صبحى فى حراسة المرمى أمامه أحمد أبو الفتوح و أسامه جلال ومحمد عبد السلام وكريم العراقى وفى خط الوسط المدافع أكرم توفيق وأحمد رمضان "بيكهام " ورمضان صبحى وعمار حمدى و صلاح محسن ثلاثى وسط هجومى، ومصطفى محمد مهاجم صريح.